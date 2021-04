Samsung 860 Pro eller Samsung 870 EVO för lagring av stora filer

Hej,

Har en HP Z4G4 workstation på jobbet som vi skulle behöva förbättra lagringskapaciteten på. Kan börja med att säga att jag inte har mkt erfareneht av detta och det har inte heller hjälpt att HP verkar vara väldigt "endast-HP-kompatibelt".

I dagsläget är systemet utrustat med 2st M2 SSD 1TB diskar i Raid 0, en SATA SSD 512 GB för OS och en större HDD på 4TB för lagring. Jag skulle nu behöva utöka lagrinskapacitet För att göra en lång historia kort så kan jag ej röra/byta ut M2 SSD eller byta disk för OS. Även den långsamma HDDn behöver vara.

På grund av att vi genererar väldigt stora filer på denna datorn (ofta filer mellan 200GB upp till 1.2TB) är möjligheten att spara och läsa stora filer väldigt viktigt för oss. Jag funderar därför på att sätta in en SATA SSD Raid 0 med två st 4TB Samsung SSD. Vad jag förstår är det viktigt att man inte fyller cahce för snabbt vilket då avsevärt försämrar skrivhastigheten.

Frågan är då om jag behöver gå på PRO diskar eller om EVO skulle fungera? Ytterligare en faktor är att det verkar som om 870 inte finns i PRO ännu men har ett "Turbo write variable secondary catche algorithm in which the main NAND is treated as SLC by wiritng only a single bit per voltage level. Tha should allow top write performance until the drive nears full capacity" Med andra ord tänker jag att en 870 EVO kanske kan presera lika bra (eller bättre) än en 860 PRO med read/write av stora filer?

Någon som har en hjälpande åsikt om detta?

Budgetmässigt hoppas jag verkligen att det ska gå fint med EVO.. .

Tack för hjälpen!