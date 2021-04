Självladdande batteri når 28 000 års livslängd med diamanter och radioaktivt avfall

Den 27:e augusti 2020 avhandlades detta slags batteri: https://theness.com/neurologicablog/index.php/nuclear-diamond...

Den stora frågan kring det hela är strömdensiteten, dvs., hur mycket ström den kan lagra per kubikcentimeter.

Utdrag från blogginlägget:

"This all sounds great – but there is a critical factor left out of much of the reporting I have seen. What is the power density (electricity produced per volume) of these devices? I know from previous reporting back in 2016 that the power density is extremely low, much lower than chemical batteries like lithium-ion. The engineers from NDB admit their power density is about the same as other nuclear diamond technology.

For example, one prototype recently reported:

The battery power density of 10 μW/cm3 and specific energy of 3300 mWh/g were achieved due to cell thickness decreasing."

Vilket är varför företaget nu talar om två olika versioner. Det verkar också som om detta batteriföretag har varit på tapeten med denna "banbrytande batterityp" sedan 2015 och de har drämt på samma hypetrummor sedan dess. Faktumet att de inte tycks kunna ange några specifika detaljer om strömförsörjningen bör göra en skeptisk till det hela.

Batteriindustrin går inkrementellt framåt och inte jättekliv såsom detta batteriföretag försöker antyda om. Låter mest som om de försöker håva in tillfälliga investerare för att få betalt för att kunna åstadkomma det - än så länge - till synes omöjliga inom batterivärlden.