Dator startar men ingen bild.

Hej,

För ca 3-4 månader började datorn krångla vid uppstart. Datorn startade men skärmen var svart. På tangentbordet kunde jag se att datorn fick ström då alla tre lysdioder började lysa (numlock, caps lock, scroll link). Det tog 1-2 försök innan skärmen började fungera och när den väl startade möttes jag av varningen att datorn stängts av på felaktigt sätt och vill du öppna i felsäkert läge osv. Jag behövde då gå in via BIOS, behövde inte ändra något utan bara trycka save and exit så startade datorn. När den väl var igång upplevde jag inga problem.

Sen dess har problemet blivit värre, för ca 1-2 månader sen har det tagit alltifrån 2 till 40 tryck på startknappen innan den startar. Då startar den "som vanligt", alltså ej i felsäkert läge. Det går att se på tangentbordet (på lysdioderna) när den startar, då slocknar caps lock och scroll link och då vet jag att det kommer att fungera.

Nu startar den inte alls. Senast den gick igång var förra helgen, då tog de ca 1-2h att stänga och sätta på innan den gick igång. Det enda som händer nu när jag tryck på startknappen är att alla tre lysdioder börja lysa på tangentbordet och skärmen förblir svart. Alla fläktar och dioder inuti datorn går igång som vanligt. Jag har inte gjort några ändringar i datorn eller bytt några delar som kan ha orsakat det.

Saker jag har gjort som ej fungerat:

Tagit ut batteri på moderkortet och väntat ca 15 min och sen starta. Testade även i samband med detta att "load optimized default bios settings"

Kopplat skärmen till moderkortet istället för grafikkortet. Testade även att helt koppla bort grafikkort

Tagit ut ramminne, bytt plats på dom. Testat med bara ett och på olika slots osv

Testat att koppla in och ur skärmen, även testat med HDMI-sladd ist för DVI. Jag använder skärmen dagligen till min jobbdator.

Har även testat att byta eluttag för strömkabeln till datorn.

Är det någon som upplevt liknande och i så fall löst det?

Tack på förhand!

Operativsystem: Windows 10 Home Svensk 64-bit OEM

Processor: AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz 19MB

Moderkort: ASUS PRIME B350M-A

Minne: Crucial 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL16 Ballistix

Grafikkort: ASUS GeForce GTX 1070 8GB DUAL OC

Hårddisk: SSD 120 gb,

Nätaggregat:Corsair RM750x 750W

Övrig kylning: -

Övriga komponenter: -

Temperaturer: -