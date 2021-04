Proffsdator Lenovo (yoga) s740 - 10th gen CPU - 16gb ram - 512GB SSD

OBS! Kommer fraktas pga corona, jag står för frakten, skickas inom 1 dag.

Väldigt bra pris på en sådan kraftful dator i lättviktsklass.

Inköpt februari 2020 - original pris 13000kr.

Väldigt lätt och smidig laptop (1.4kg).

ytterst lite använd, inga repor eller skador på laptopen.

"Battery with 65Wh gives you power for whole work day." Upp till 15h!

9 månader kvar på garantin.

Originalkartong + laddare + papper från boxen medföljer.

14 tum / 400 nits / 60hz / 1920x1080, (FULL HD) - Fhd non touch screen, funkar utmärkt till att se filmer på! Även dolby atmos ljudsystem i.

16GB ram / LPDDR4x, (3733 Mhz)

Anslutningar: 1 USB-C, 2st USB uttag, samt uttag för hörlurar.

i7-1065G7 4 kärnor, 8 trådar - 1.3GHz till 3.9GHz Turbo (10th gen + iris plus graphics)

Windows hello IR camera, logga in enkelt med ansiktet, du är inloggad innan du hinner öppna upp skärmen.

512GB SSD, super snabb!

Windows 10 pro / wifi 6

Nvidia mx250 integrated graphics 2gb GDDR5

Köpt här: https://www.inet.se/produkt/1964185/lenovo-yoga-s740-14-i7-16...

