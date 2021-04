Hur lätt brinner betong?

Skrivet av Ronaldo: Betong brinner inte, du kan slappna av. Gå till inlägget

Den betongen har uppenbarligen inte mött Chlorine trifluoride.

Det får betong att brinna nämligen

" Chlorine trifluoride and gases like it have been reported to ignite sand, asbestos, and other highly fire-retardant materials. It will also ignite the ashes of materials that have already been burned in oxygen. In an industrial accident, a spill of 900 kg of chlorine trifluoride burned through 30 cm of concrete and 90 cm of gravel beneath"