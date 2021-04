Undervoltning i Throttlestop på i7 9750H - delar med mig av resultat och settings

Tjenar alla!

Okej så jag snubblade över Cinebench R23 tråden och såg folks resultat, och tänkte att förbannat, nog ska jag väl kunna komma lite högre, vad 17 är det som gör att min CPU inte vill hålla 4.0 över alla kärnor?

Hade experimenterat lite med Throttlestop sedan innan men på beskedliga -100mV på cache och core, vilket sänkte temperaturerna överlag, men fortfarande i Cinebench så bottnade den pga den slog i 70W PL1 taket. Den höll inte mer än 3.6GHz över alla kärnor och gav en poäng på 7200pts multicore.

Efter lite mer testande och massa blåskärmar lyckades jag undervolta den så kraftigt men stabilt att den drog totalt som mest 72W under testet men fortfarande så throttlade den lite då och då och gick ner till 3.9GHz. Så kan vi ju inte ha det.

Hittade slutligen inställningen för att disabla turbo power limit så man blev av med den där retliga 70W spärren.

Här är de slutliga settings:

Cpu core: -335.0mV

Cpu cache: -145.5mV

Intel GPU: -35.2mV (kan säkert gå ner åt -40mV här, det bara blev att den blev satt på 35.2mV)

Disable and lock Turbo Power Limits: YES

Inget annat rört inne under FIVR

I throttlestop main window: Speed shift EPP: YES, satt på 0

Den maxar på beskedliga 72W under högsta belastning med behagliga temperaturer mellan 72-80grader beroende på vilka kärnor som kör.

Datorn är den i sign, en Lenovo Legion Y540 med i7 9750H, 32GB RAM, GTX 1660 TI Mobile gpu.

Skillnad:

Stock: Cinebench R23: 6800pts och 90-95 grader under testet, maxar nånstans vid 3.2 - 3.4GHz på alla kärnor. Måste eventuellt göra om testet helt stock för jag är inte helt säker på detta, det kan vara så att den gick ännu lägre.

Undervoltat: 8049pts, max 80grader under testet, håller 4.0GHz under hela testet på alla kärnor.

Övrig skillnad: Batteritid stock: ca 5-5tim 15min med nerdimmad skärm. Med undervolt: 6tim 40min med samma ljusnivå på skärmen.

Rätt kul att det gick att undervolta såpass mycket och höja prestandan så mycket. Det är stabilt också.

Vägen hit har förstås kantats av många blåskärmar innan man kom på vilka settings det gick att fläska på med och vilka man skulle ta det lugnt med

Här är en bild på inställningarna: