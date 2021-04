Razer's EU store, måste man betala tull?

Är det någon som har handlat på https://www2.razer.com/eu-en/store ?

Tänkte bara höra om de skickar inom EU och man isåfall slipper tull till Sverige? Jag antar att man slipper det då de ska va en EU store men blir lite osäker när jag läste deras shipping guide:

Duties & Import Taxes

Your order may be subject to additional taxes, duties and/or fees (including customs clearance) charged by the destination country. Please contact the destination country’s customs office for more information.

Skulle vara taskigt om lagret låg i typ UK.

Tänkte köpa en Naga Pro, då de har en bundle där man får en laddningsdocka till för c:a 150kr mer än vad bara musen kostar i svenska butiker. Blir det extra kostnader kan jag ju lika gärna klippa den på webhallen.

Tack