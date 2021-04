Överklocka minnerna

Finns alltid risker med överklocka. Sedan kan det vara fler anledningar till att den inte startar, 2666 till 2933 med samma timings? Kan också vara en orsak.

Istället för att göra såna hopp med samma timings så hade nog jag stängt av xmp och kört manuell volt, (det som nu är original för dina minnen) satt slappare timings, ökat MHz ett snäpp och sett om det startar ÖHT, ingen boot? Testa släpp timings mer, still no go, testa ge mer volt. Minnen är knepigt, tidskrävande och roligt när man får till det.

https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/master/DDR4%...

Denna följde jag för att lära mig lite när jag skulle testa. Kanske finns något där du kan ha nytta av