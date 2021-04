Fel på Seagate OneTouch 2TB portabel hårddisk...

Hej,

Min kompis köpte alltså en Seagate OneTouch 2Tb portabel hårddisk (SSD) och den fungerade bra i några dagar då hon förde över filer och bilder på den. Men plötsligt igår när hon satte in den i datorn så vill den inte alls hittas. Direkt när man sätter in den i USB-uttaget så blinkar lampan och ett pipande ljud med någon sekunds mellanrum låter bara. Har testat att stoppa in den i olika datorer men samma sak sker då och den finns alltså inte på datorn när den sitter i, går inte att hitta.

Har ni några tips om hur vi ska gå tillväga, kan den redan nu vara trasig eller ha något fel?

Jaymie