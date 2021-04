Oneplus 9 Pro har problem med överhettning

Jag hade samma problem med min Honor P10 när jag fotograferade.. Min gissning är att det är Ain som drar kraft och problemet är enkelt att lösa genom att försämra Ain, men då blir också resultatet sämre.. Min mobil var en av de första med Ai för fotografering, men det blir bättre för varje version.

Jag själv köpte i början riktigt dyra mobiler och hade dem länge, vi pratar tillbaka i början av 90 talet. Men jag har idag valt att at köpa mellansegmentmobiler för runt 5-6000kr och byta dem vartannat år för att inte ha en dålig mobil länge.

Men snart kommer troligen mobilerna mer mogna och utvecklingen stanna och då borde felen bli mindre.

I vanliga fall så är det fördelaktigt att vänta in de första exemplaren, men inom mobiler så har mobilen då redan börjat bli gammal. Och hos Apple så är ofta priset detsamma, så att köpa en mobil 6 månader efter lanseringen så kostar den lika mycket trots att den börjar bli gammal och det snart kommer en ny bättre version.

Just nu så har väl nästa iPhone högre uppdateringen på bildskärmen, en ny generation av bluetooth ljud (LE Audio) och garanterat mer andra saker som bättre kamera.