Hjälp! PC bootar inte. Dram light

Har grova problem med min dator. Allt började egentligen i början av detta år när jag möttes av röd cpu lampa på moderkortet (MSI tomahawk b450 max). Trodde självklart då att det var cpu:n (AMD ryzen 5 3600) felet och tänkte inte mer på det och skickade in processorn till inet där jag köpte den hos. Köpte både processorn, moderkortet och ramen där ifrån samtidigt(november 2019). Efter någon vecka ringde dom och sa att det inte var något fel på cpu:n och att jag skulle testa göra en cmos reset när jag fick tillbaka den från dem. Jag gjorde det och sen funka datorn igen någon månad innan det hände igen. Cmos löste även problemet denna gången också men inte dagen efter det då det skedde igen.(Det började hända mer ofta efter det.) Var inne på sidor och lästa att många hade nämligen samma problem som mig med moderkortet jag hade. Gick då på slutsatsen att det nog var moderkortet som felet berodde på och stack iväg och köpte mig ett ROG STRIX B550-F GAMING istället. Jag bytte moderkort och datorn startade, blev dock strul när jag skulle ändra ram hastigheten till vad den klarar men bytte aldrig voltage. Vet inte om det var det som var problemet men när datorn skulle startas om för att verkställa inställningarna så boota den inte. Min polare fick komma över med annat ram och grafikkort och vi meka tills vi fick igång den igen. Efter det har den funkat bra tills denna vecka. Ibland så startar datorn som vanligt men oftast speciellt när den går in i viloläge så bootar den inte när jag trycker på power knappen. Lampor lyser, fläktar snurrar men den bootar inte och skärmen sätts inte på. Dram lampan på moderkortet lyser konstant ibland och ibland så flashar den snabbt och sen släcks den. Tidigare i veckan jag har då kunnat stängt av strömmen på psu:n och sen på:n och sen power knappen och då bootar den. Har också upplevt att lampor flickrar i samband när det sker. Nu i eftermiddags hände samma sak men trodde att jag kunde komma förbi det på sättet som jag gjort innan. Men det gick inte och har testat med en ram sticka i och i olika slots. Har testat gjort en cmos reset. Jag har (Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL18 Vengeance) och misstänker att det är kanske ramen som spökar. Jag har NZXT H510 som chassi och funderar om det kan vara nå glapp i powerknappen eftersom ibland när jag startar så kan fläktarna gå in i högvarv eller så går de tyst som fan. All hjälp uppskattas!