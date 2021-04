VPN konfiguration på Netgear Nighthawk R7000

Tjena, Jag försöker konfigurera VPN till min Netgear Nighthawk router för att kunna nå mitt nätverk när jag inte är hemma. Jag lyckas inte få det att fungera.

Jag har satt på vpn i routerns inställningar, samt lagt till någon slags dynamisk DNS tjänst där jag skapat ett konto hos Netgear. Att ha det var tydligen nödvändigt för att VPN skulle fungera men jag har inte koll på vad det innebär.

Jag har laddat ner min .conf fil till min Mac och försöker ansluta genom programmet Tunnelblick men det står bara "Väntar på svar från server" tills att jag väljer att koppla från. Jag vet inte vad som kan vara problemet? Har någon annan en aning vad det kan vara?

Här är en logg från programmet!

2021-04-08 19:20:30.399910 *Tunnelblick: macOS 11.1 (20C69); Tunnelblick 3.8.4b (build 5602)

2021-04-08 19:20:30.774356 *Tunnelblick: Attempting connection with client2; Set nameserver = 769; monitoring connection

2021-04-08 19:20:30.775449 *Tunnelblick: openvpnstart start client2.tblk 62801 769 0 3 0 1098608 -ptADGNWradsgnw 2.4.9-openssl-1.1.1k

2021-04-08 19:20:30.808459 *Tunnelblick: openvpnstart starting OpenVPN

2021-04-08 19:20:31.309380 OpenVPN 2.4.9 x86_64-apple-darwin [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [MH/RECVDA] [AEAD] built on Mar 25 2021

2021-04-08 19:20:31.309509 library versions: OpenSSL 1.1.1k 25 Mar 2021, LZO 2.10

2021-04-08 19:20:31.311653 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:62801

2021-04-08 19:20:31.311727 Need hold release from management interface, waiting...

2021-04-08 19:20:32.043703 *Tunnelblick: openvpnstart log:

OpenVPN started successfully.

Command used to start OpenVPN (one argument per displayed line):

/Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/openvpn/openvpn-2.4.9-openssl-1.1.1k/openvpn

--daemon

--log /Library/Application Support/Tunnelblick/Logs/-SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SShared-Sclient2.tblk-SContents-SResources-Sconfig.ovpn.769_0_3_0_1098608.62801.openvpn.log

--cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/client2.tblk/Contents/Resources

--machine-readable-output

--setenv IV_GUI_VER "net.tunnelblick.tunnelblick 5602 3.8.4b (build 5602)"

--verb 3

--config /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/client2.tblk/Contents/Resources/config.ovpn

--setenv TUNNELBLICK_CONFIG_FOLDER /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/client2.tblk/Contents/Resources

--verb 3

--cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/client2.tblk/Contents/Resources

--management 127.0.0.1 62801 /Library/Application Support/Tunnelblick/encfoljbpofgajbpflkkogffjlmgjbfienfmacgl.mip

--management-query-passwords

--management-hold

--redirect-gateway def1

--script-security 2

--route-up /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -9 -a -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw

--down /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -9 -a -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw

--route-pre-down /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.route-pre-down.tunnelblick.sh -9 -a -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw

2021-04-08 19:20:32.060893 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:62801

2021-04-08 19:20:32.114220 MANAGEMENT: CMD 'pid'

2021-04-08 19:20:32.114331 MANAGEMENT: CMD 'auth-retry interact'

2021-04-08 19:20:32.114371 MANAGEMENT: CMD 'state on'

2021-04-08 19:20:32.114414 MANAGEMENT: CMD 'state'

2021-04-08 19:20:32.114477 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 1'

2021-04-08 19:20:32.116066 *Tunnelblick: Established communication with OpenVPN

2021-04-08 19:20:32.134559 *Tunnelblick: >INFO:OpenVPN Management Interface Version 1 -- type 'help' for more info

2021-04-08 19:20:32.137132 MANAGEMENT: CMD 'hold release'

2021-04-08 19:20:32.137422 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.

2021-04-08 19:20:32.137564 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts

2021-04-08 19:20:32.141145 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]100.71.89.227:12974

2021-04-08 19:20:32.141272 Socket Buffers: R=[786896->786896] S=[9216->9216]

2021-04-08 19:20:32.141359 UDP link local: (not bound)

2021-04-08 19:20:32.141397 UDP link remote: [AF_INET]100.71.89.227:12974

2021-04-08 19:20:32.141426 MANAGEMENT: >STATE:1617902432,WAIT,,,,,,

2021-04-08 19:21:32.473882 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)

2021-04-08 19:21:32.474560 TLS Error: TLS handshake failed

2021-04-08 19:21:32.475193 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting

2021-04-08 19:21:32.475373 MANAGEMENT: >STATE:1617902492,RECONNECTING,tls-error,,,,,

2021-04-08 19:21:32.510337 MANAGEMENT: CMD 'hold release'

2021-04-08 19:21:32.510471 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.

2021-04-08 19:21:32.510508 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts

2021-04-08 19:21:32.510777 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]100.71.89.227:12974

2021-04-08 19:21:32.510875 Socket Buffers: R=[786896->786896] S=[9216->9216]

2021-04-08 19:21:32.510907 UDP link local: (not bound)

2021-04-08 19:21:32.511846 UDP link remote: [AF_INET]100.71.89.227:12974

2021-04-08 19:21:32.511918 MANAGEMENT: >STATE:1617902492,WAIT,,,,,,

2021-04-08 19:21:32.521383 MANAGEMENT: CMD 'hold release'

