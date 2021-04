Stilren laptop för midrange 3D produktion/spelande.

Tjo allesammans,

Tänkte bara kolla om någon där ute hade några fler alternativ att kolla på när det kommer till stilrena laptops som har lite kräm i sig, men absolut inte värst av allt. Den ska klara av, som rubriken lyder, 3D produktion och spel i midrange nivå. Då detta kommer vara min primära arbetsstation och jag är en skitnödig mupp som vill ha något som är easy on the eyes så är det visuella yttre av laptopen av stor värdering. Modeller jag kollat på so far:

Razer Blade / Blade Stealth / Book

MSI GS66 Stealth

ASUS TUF Gaming Dash

Ni kanske ser temat i utseendet, priserna och prestandan. Tänker mig 13-15" då jag vill ha en bärbar dator, inte släpbar *badumtiss*, prisklassen någonstans mellan 12-16K och midrange prestanda (säg 1660 ti, 6 kärnigt och 16gb som lägsta möjliga). Det är nästan viktigare att den klarar av långa sessioner än har mycket kräm i sig. Laptops jag haft innan är ju läckra på pappret, men brinner dom efter 1-2h arbete och då spelar prestandan föga roll.

Så min fråga är då:

Vilka modeller i samma tema som ovan kan jag ha missat? Har någon något att inflika/erfarenheter av ovannämnda modeller?

Mvh,

WW