Brygga om Telenor-Router, hur?

Hej! Jag har i dagarna köpt en ny router då den som jag fått av Telenor är relativt värdelös. Problemet är att där jag bor måste jag ha internet via DSL, och därmed måste jag använda min nuvarande Router från Telenor som modem för den nya routern. Jag har luskat ut att jag måste brygga om den genom att sätta DMZ på on, eftersom TELIA hade en guide för det. På Telenor räcker inte det dock utan ska jag sätta DMZ på on måste jag välja Destination IP samt Destination MAC också, och jag är totalt ovetandes om vad jag ska skriva här. Någon som gjort detta innan och skulle kunna guida mig genom processen? Telenor själva vägrar hjälpa mig...