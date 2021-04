Lottobollarna C#

using System; namespace Del_3 { class Vektorn { static void Main(string[] args) { //================================// // Vektorer // //================================// int[] Tal = new int[10];//skapar en vektor med Size som är användarens int för mängden tal. Console.WriteLine("============================Välkommen till BINGO!!============================"); Console.WriteLine("Du har 10 nummerplatser, vad för nummer ska det vara i varje plats?"); for (int i = 0; i < Tal.Length; i++)//startar en For loop för att lägga in tal i vektorn. { //läser in värdena och gör dom till heltalen Console.WriteLine("Vad ska vara i plats " + i + ": "); string storlek = Console.ReadLine(); int element = Convert.ToInt32(storlek); {//Gör en loop ifall användaren ger siffra utanför 1 eller 25 så den blir meddelad att det inte är okej. if (element < 1 || element > 25) { Console.WriteLine("Var snäll och bara ange tal mellan 1 och 25."); i--; } else {//lägger in det accepterade talet i vektorn Tal[i] = element; } } }//Vektor för slumptalen som hamnar mellan 1 och 25 int[] LoTal = new int[10]; for (int i = 0; i < LoTal.Length; i++) { Random lotto = new Random(); int j = lotto.Next(1, 26); LoTal[i] = j; } for (int list = 0; list < 10; list++)//gör en for loop så jag kan få fram en lista. { Console.WriteLine("Indexposition {0} har värdet {1}", list, Tal[list]);//lista för användarens tal. Console.WriteLine("Bingoposition {0} har värdet {1}", list, LoTal[list]);//lista för random talen. if (Tal[list] == LoTal[list])//avgör att om nummer stämmer blir det bingo. { Console.WriteLine("Bingo!"); } else { Console.WriteLine("Tyvärr! det blev inge bingo."); } Console.WriteLine(" "); } } } }