Desktop: Ryzen 5800X, Asus Strix B450-f GAMING, G.SKill Trident Z Neo RGB 32GB 3600Mhz CL16, PowerColor Radeon RX 6900 XT 16GB Liquid Devil, Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 NVMe, Be Quiet Silent Base 802, Be quiet! Dark Power Pro 11 850W. Custom loop: 2x EK 360mm, 6x120mm Noctua, EK-XRES 250 Revo, EK-Supremacy EVO, Phanteks Glacier gpu-vattenblock.

Monitorer: Samsung Odyssey G7 + Samsung Odyssey G5

Tangentbord och mus: Logitech G915 TKL + Razer Viper ultimate