Spel & Ableton-dator - medel/hög budget

Tjenare tjenare,

Efter många år av att läsa köperekommentationer så är dagen nu kommen då jag behöver er expertis!

INFO:

Jag har haft en stationär dator från komplett.se sedan Svarta Fredagen 2016 som har hållt förvånansvärt väl genom åren. Jag trodde själv att jag hade lagt ca 12k på den, men hittade kvittot idag och den kostade ungefär hälften av det. Den klarar fortfarande av Overwatch, The Forest och andra spel, men grafiken är suboptimal och den laddar väldigt länge. Det märks att den nu börjar bli gammal och gaggig eftersom den knappt klarar av Ableton även efter att jag har rensat upp med CCleaner och stängt av alla andra märkvärda processer.

Eftersom Ableton verkar tugga mycket minnesåtgång och CPU-användning så tänker jag att det inte är en vanlig gamingdator jag söker, men känner mig inte riktigt bekväm med att plocka komponenter eftersom jag inte är insatt i kompatibiliteten mellan olika komponenter.

KRAVSPEC:

- Måste kunna köra Ableton utan några som helst problem (10+ tracks, även med plugins igång)

- Måste kunna köra enklare spel smoothly (Overwatch, WoW Classic, Rainbow Six Siege etc.)

- Måste ha SSD som startupskiva

- Ska helst kunna köra VR-spel t.ex. Halflife: Alyx (behövs inte alls bästa grafiken, men smooth körning)

- Gärna extra lagring för musikproduktion och spelfiler (1T räcker) Såg precis att 2TB SSDs går på under 2k... varför ens ha en HDD?

- Gärna inte montera CPU själv, betalar hellre för komplett montering

- Ska gärna klara sig 3-4 år

BUDGET:

Vettetusan, jag kommer att kunna spara en hel del nu under våren och vill gärna köpa den nya datorn så fort som möjligt. Dock bra om den hamnar under 25k.

Bifogar screenshot på nuvarande spec.

Vad tror ni, har ni några förslag?