Call of Duty: Black Ops Cold War spelkod

Om du har ett RTX 3080 eller 3090 installerat kan du använda denna spelkod

Call of Duty: Black Ops Cold War

Fast pris:100kr

Måste lösas in omgående, sista dagen är den 10:e april.

SMS:ar koden direkt efter Swish

Spelkupong - Call of Duty Black Ops Cold War

LÖS IN DIN KUPONG GENOM GEFORCE EXPERIENCE

1. Installera ditt kvalificerade grafikkort.

2. Uppdatera eller installera den senaste versionen av GeForce Experience (version 3.18 eller senare).

3. Öppna och logga in på GeForce Experience.

4. Gå till den nedrullningsbara kontomenyn längst upp till höger och välj ”LÖS IN”.

5. Ange paketkoden från ditt kvalificerande paketinköp.

6. Följ resten av anvisningarna på skärmen för att logga in via ditt Battle.net-konto.

7. Välj LÖS IN för att lösa in Call of Duty: Black Ops Cold War för ditt Battle.net-konto.

8. Välj STARTA BATTLE.NET för att slutföra inlösningen och påbörja installationen.

