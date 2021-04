Grafikkort hittar ej ena skärmen

Mitt grafikkort hittar endast en av mina skärmar, Det har fungerat bra i 3 månader utan problem, men plötsligt får den ingen kontakt alls efter flera omstart.

Skärm som funkar: HP Compaq LA2205wg (HDMI)

Skärm som inte funkar: ASUS 24" VG248QE 144 Hz (Display port)

Jag har testat att koppla in skärmen som ej vill hittas till min laptop via HDMI ej displayport som den är kopplad till min stationära dator eftersom min laptop ej har displayport. Där ger den bild och duplicerar laptoppens skärm.

Kopplar jag in Asus skärmen med en DVI-> HDMI så fungerar skärmen. så antagligen är det fel i kabeln eller displayport uttaget på grafikkortet. men jag tycker det är märkligt då det är en väldigt ny kabel (3 månader) som ligger stilla utan slitage.

Jag undrar om det finns några tips i felsökning jag kan göra eventuellt åtgärder för att få grafikkortet att hitta skärmen. Återigen det har funkat fint fram tills idag.

Jag har dualboot med Windows 10 och PopOS

Specs:

Grafikkort: RTX 3070

Moderkort: N7 Z490