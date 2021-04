Mikrofon sprakar

Hej!

Så fort jag sätter in ljud kabel i min front panel så får min mikrofon sprakande ljud när jag aktivera den.

Kvittar om jag kopplar in headsetet där fram eller back ( och likadant med högtalarna ).

Har kollat så jag kopplat rätt i moderkortet och kopplar jag in både där back och fram så får jag ljud ut.

Någon som kan veta vad det är för problem ?

Glömde skriva jag har en rog strix b550-f gaming moderkort.