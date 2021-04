Strix 1080 + 1070ti

Har två kort liggande som blivit över efter uppgraderingar.

Båda funkar som de ska, kvitto har jag tyvärr inte kvar.

Label på korten säger: Strix-gtx1080-A8G-Gaming och rog-strix-gtx1070ti-a8g-gaming.

Säljes var för sig så klart och finns i Staffanstorp. Kan skickas.

Har lite dålig koll på dagspriser så de säljes när jag får ett bud som känns bra. Frågor? Just hit me up!

