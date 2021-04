Nytt trådbundet hemmanätverk - frågor kring hårdvara och kabelinstallation

Hej,

Jag planerar att sätta upp ett trådbundet hemmanätverk för att stärka upp överföringsmöjligheterna.

Jag har en Asus RT-AC66U (100/100 via Boxer) från vilken jag i dagsläget har kopplat in min NAS (+småsaker) och via en switch sedan kopplat in min stationära dator, trådlös AP (Unify UAP-AC-LR) och Sonos. På det trådlösa nätverket finns det sen mängder av olika enheter kopplade.

Jag har för avsikt att trådkoppla ett större antal av mina enheter genom att dra nätverkskabel till flera olika ställen i huset.

Navet i detta kommer att vara en switch från vilken jag behöver plats för minst 7 utgående kablar.

Kablarna kommer att dras till:

1. Unify UAP-AC-LR (3 meter)

2. Skrivare (1 meter)

3. Stationär dator (1 meter)

4. Stationär datorarbetsplats (17 meter)

5. Switch med TV, Apple-TV, TV-box (20 meter)

6. Switch med datorarbetsplats, TV-box, Sonos, Nintendo Switch (källare) (35 meter)

7. Switch med TV, TV-box, DVD (30 meter)

Kabel 4-7 kommer att gå parallellt till nr 4 och därefter att vika av åt olika håll.

Det finns ingen möjlighet att få in kablarna i väggarna utan de kommer att behöva vara utanpåliggande längs tak och golvlist beroende på var i rummen vi befinner oss.

Nu till frågorna

• Finns det någon bra kabelkanal i vilken fyra nätverkskablar kan få plats i? Tips på någon sort som inte är för stor/ful.

• Mellan 4 och 5 finns det även en 220V-elkabel dragen, är det något problem att lägga nätverkskabeln parallellt med den (alternativt i samma kabelkanal)?

• Vilken typ av nätverkskabel bör jag använda och varför? Jag upplever förvirring med alla olika sorter.

• Skulle uppskatta tips på en lämplig nätverksswitch som centralpunkt i systemet?

Har funderat på POE då AP:n drivs på det sättet. Kanske kan gå över till POE-switchar också i framtiden.

• Jag har 2 st Netgear Prosafe GS105 som jag tänkt använda som switchar vid 5, 6 och/eller 7 men jag saknar en. Tips på en ytterligare mottages gärna. POE?

• Finns det någon anledning att byta ut Routern i systemet mot något annat eller är den tillräckligt bra?

Tack på förhand

T