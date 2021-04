Dator för CS och Fortnite

Blev sugen på att spela Counter Strike, senast var väl under studietiden för 20-något år sedan eller något

Startade upp min gamla stationära men insåg snabbt att en Intel Dual Core med 6GB ram och GTX 560 TI kanske inte håller måttet idag.

Jag söker därför en stationär dator som jag kan lira lite CS på samt Fortnite med min son. Vad bör bör man sikta in sig på?

Kan tänka mig både nytt och begagnat men vill inte bygga själv.

Läste systemkraven för Fortnite och de verkar inte så höga?

Recommended System Requirements

Video Card: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 or equivalent DX11 GPU

Video Memory: 2 GB VRAM

Processor: Core i5-7300U 3.5 GHz

Memory: 8 GB RAM

OS: Windows 7/8/10 64-bit or Mac OS Mojave 10.14.6

CS GO verkar ännu lägre.

Sist jag spelade fanns det bara ett Counter Strike vad jag minns, nu finns det 1.3/1.6/GO om jag förstår rätt?

Inser att en värsting speldator kommer bli overkill så tar gärna emot tips var man bör lägga sig i budgetsegmentet.

Jag har en bra arbetsdator så denna skulle endast vara för spel.

Skärm och tangentbord/mus har jag.