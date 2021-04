Problem med kort från Amazon

Hej!

Jag beställde ASUS 3080 TUF från amazon.se den 21010. Någon vecka senare fick jag tag på 3070 som funkar fint för mig (spelar i 1440p) men tänkte behålla ordern från Amazon, "you never know" och priset var ju skitbra.

Fick kortet den 30032020, plockade fram kartongen ut ur amazons wellpapp, tog två bilder och startade en auktion på Tradera som "ny och oöppnat".

Priset gick upp snabbt och kortet såldes till en kille som ville ha det till mining.

Han swishade, jag skickade dagen efter, skickade amazon kvitto två dagar senare.

Köparen hörde av sig samma dag han plockade kortet och anklagade mig att kortet var använt.

"Hey! I just got the card!

The card was supposed to be unused tho right?

I can see the packaging was opened, plastic on the card has been put back on again and there is dust on the pcb as well which indicates used."

Han bifogade bilden på dammen, något oskarpt men visst, några prickor fanns det under kontakterna (enda delen som jag fick bilden av).

Jag förklarade hur det gick till från min sida, att jag aldrig använde kortet själv osv. och att hade jag provat kortet för spel eller mining hade jag ju rensat det till den sista dammpartiklen för att inte lämna några spår.

Nu, två dagar senare vill köparen skicka kortet tillbaka och i två långa meddelande förklarar att det såg begagnat ut med damm, att plastpåsen var lite skrynklig, att han får bluescreens med det efter 3 timmars användning. Han reinstallerade windows, sedan linux, sedan ny PSU, fortfarande problem.

Tonen i hela konversationen var hård men saklig. Jag antar att han inte ljuger och förstår hans situation, jag förklarade även hur det ser ut ur mitt perspektiv, känns som en weird "paragraph 22" situation.

Köparen erbjuder att han betalar frakt tillbaka, lämna positivt omdöme på tradera och önskar häva köpet med pengarna tillbaka.

Jag bad om att få se bilder han tog på kortet som skall vara ett bevis på att det inte var nytt utan möjligen Amazons RMA eller returnerade ex.

Jag ser att fram till den 29:e april har jag rätt att skicka kortet tillbaka till Amazon som "returnera eller ersätt produkten".

Hur hade ni löst situationen? Får jag kortet tillbaka av honom kommer jag sannolikt inte försöka sälja det igen utan 1) testa och ev behålla och ge 3070 till en 10 årig för att spela fortnite/rocket league och hoppas att han växer upp snabbt till att spela något mer krävande eller 2) be om att få ett "NYTT SOM F" kort från Amazon om gud-vet-inte-hur-många-månader... 3) ev ny försäljning med en tydlig beskrivning av vad jag vet om kortet, finns säkert någon som kommer bli glad för det...

Jag bortser från den ekonomiska aspekten, kortet gick dock med 100% vinst som gör det hela extra surt både för mig och köparen...