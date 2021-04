Programmering 1

// METOD: FahrToInt, konverterar Fahrenheit till Celsius // Här följer metoddefinitionen: public static double FahrToCels(int fahr) { double temp = (double)fahr;// casting i högerled - tilldela fahr till double temp = (fahr - 32) * 5 / 9.0; // konverta fahr till celsius & rfeturnera return temp; } //METOD: Main, Startar programmet. public static void Main(string[] args) { int fahr = 0; double temp = 0; double tvåDecimaler = 2; Console.WriteLine("Welcome to the Sauna!

" + "Please set a temperature in fahrenheit: "); //Metodanrop do { try { fahr = int.Parse(Console.ReadLine()); //Konvertera grader fahr till heltal tvåDecimaler = Math.Round(temp,2); } catch { Console.WriteLine("invalid number"); continue; //denna kod gör att koden börjar om vid DO och kör om loopen på nyttWel } temp = FahrToCels(fahr); Console.WriteLine($"{fahr} degrees fahrenheit is {tvåDecimaler} degrees Celsius."); //metoden har anropats och värdet för celsius har decimaltal // programmet följer här med villkor och dylikt if (temp < 73.0) { Console.WriteLine("it's too cold in the sauna. please raise the temperature:"); } else if (temp > 77.0) { Console.WriteLine("It's too hot in the sauna, please lower the temperature: "); } else if (temp == 75.0) { Console.WriteLine("This temperature is perfect, enjoy the sauna!"); } else { Console.WriteLine("This temperature is almost perfect, enjoy the sauna!"); } } while (temp <= 73.0 || temp >= 77.0); Console.ReadKey();