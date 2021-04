Plex, Quadro P2000 och ESX passthrough

Hej!

Är det någon här som försökt er på att använda ett NVidia Quadro-kort via ESX passthrough på en Windowshost? Jag stångar mig blodig här och får inget att funka... Syftet är att sätta upp hårdvaru-transcoding för Plex.

Min hårdvarulösning är följande:

Hårdvara: HP dl360 G9 rackserver med ett Quadro P2000-kort instoppat.

Mjukvara: ESXi 7.0, en VM med Server 2019 och Quadron i passthrough till VM:en.

VM:en ser grafikkortet, men alla drivrutiner som tankas från Nvidia funkar inte då alla säger att kompatibel hårdvara inte kan hittas.

Kollar man på kortet i enhetshanteraren så har den ett Code 31 på sig, "The driver trying to start is not the same as the driver for the POSTed display adapter"

Den enda drivrutin som verkar gå igenom är en dögammal drivrutin från 2017, men även den nyaste drivrutinen säger att den har stöd för P2000.

Har någon haft någon lycka med nåt liknande?