Pythonprocess 100% CPU när VS Code stängs

Hej,

Fipplar lite i python och har stött på ett problem jag inte fattar vad det kommer ifrån. Jag har en python3.9-process som varje gång jag stänger VS Code, spikar till 100% cpu-användning. Så länge VS code är öppet så ligger processen på 0% och precis när VS code stängs så spikar processen till 100% och stannar sedan där tills man dödar den manuellt.

Vilken information ska jag dela med er för att möjliggöra felsökning?

EDIT:

Jag sitter på MacOS 10.15.7

/Linus