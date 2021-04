Säljer en helt oanvänd pump/res combo från från välkända EKWB. Allting kommer i original kartong och har aldrig varit installerat / påslaget så nyskick (se bilder). Produkten består av en cylinder reservoar på 205 ML samt en integrerad EK D5 pump med PWM styrning. Ytterligare har just denna version både sleevade svarta kablar och RGB. Nypris för hela paketet var ca 1800 kr. Säljes för halva priset då detta känns som en rimlig summa, så 900 kr. Just denna variant finns ej längre att köpa någon annanstans då den utgått ur sortimentet Du är välkommen att lämna bud men accepterar inte bud långt under utgångspriset. Kan skickas men då står du som köpare för fraktkostnaden. Se mer info om produkten genom att klicka på länken nedan.

Mer info: https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-rgb-pwm-incl-sl...

Läs hela annonsen här