Home-appen: "Det gick inte att läsa in den här skärmen"

Hej,

Har någon haft problemet att det inte går att komma in på Google Home-appen? Jag har ett hem med två Nest-högtalare och en Chromecast samt ett antal lampor och uttag via Tuya. För några dagar sedan hade jag problem med att synca Chromecastens ljud så jag unlinkade den och länkade igen och då slutade mitt konto att fungera i Home-appen, d.v.s. jag möts av meddelandet "Det gick inte att läsa in den här skärmen. Kontrollera att du är ansluten till Internet och försök igen". Kommer helt enkelt inte åt skärmen med enheterna och kan inte heller ändra några inställningar. Det märkliga är att röstkommandon fungerar fortfarande i högtalarna och lampor och uttag går att styra. Min sambos Google-konto är länkade i samma hem och där går det utmärkt att se hemskärmen, så det verkar vara något som inte lirar med just mitt Google-konto. Spenderat två timmar med Googles support där det slutade med att de i stort sett gav upp och sa att jag skulle skapa ett nytt konto... men jag är inte redo att ge upp än. Har haft mitt Google-konto och mailadress i snart 15 år och skapar helst inte en ny bara för detta fiasko.

Mitt issue liknar detta: https://support.google.com/googlenest/thread/85111371?hl=en

... och många andra har haft liknande problem. Har dock inte hittat en universallösning som har löst problemet.