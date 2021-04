Böcker skänkes

Hittade några böcker som legat sedan studietiden och som nu skänkes bort

Titel: C How to Program 4E

ISBN: 0-13-122543-x

Titel: Core Techniqued and Algorithms in Game Programming

ISBN: 0-13-102009-9

Titel: Chris Crawford on game design

ISBN: 0-13-146099-4

Titel: Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design

ISBN: 1-5927-3001-9

