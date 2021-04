Vad händer med min dator??

Hej, behöver hjälp med min dator som har ballat ur totalt senaste veckan. Det började för ungefär en vecka sedan, då min ssd med windows 10 på inte kunde hittas i bios. Med andra ord var jag "fast" i bios, jag kunde inte boota till någonting. Då testade jag koppla in min andra ssd med linux-operativsystem. Den hittades inte heller. Tredje gången gillt fungerade det med en HDD med windows 10 installerat på. Den kunde datorn hitta och boota med. Sedan dess funkade datorn bra, om än lite seg eftersom det var en HDD. Nu däremot för två dagar sedan slutade bild-anslutningen fungera. Jag har testat olika grafikkort, olika pcie portar men jag får ingen bild via grafikkortet. Enda sättet att få bild är via VGA-anslutningen på moderkortet.

En fråga: Ni vet det runda batteriet som sitter i moderkortet? Kan det uppstå fel om man köper ett sådant batteri från netonnet och sätter i datorn? Att det passar fysiskt, men att det kanske är ett annat typ av batteri än det som kommer med från fabrik med moderkortet?

Specs:

Supermicro x9 dri-ln4f dual 2011-socket

8x4gb ddr3 ram

1x intel xeon e5-2690

corsair 750w nätaggregat