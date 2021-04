Flytt av tjänst hos Telia

Hallå!

Hade behövt lite hjälp här. Tecknade i slutet av 2020 ett abonnemang hos Telia, fiber 500/500 för 379 kronor i månaden med en bindningstid på 12 månader.

I januari 2021 köpte jag och frugan en lägenhet där vi flyttade in i slutet av månaden så jag la in en beställning på flytt. Nu börjar det intressanta. Första fakturan jag får efter flytten är på 699 kronor (ordinarie pris). Kontaktar Telias kundtjänst och får till besked att det har blivit fel, givetvis ska jag behålla mitt pris på 379 kronor, så hon säger att jag ska betala fakturan, sen krediteras det på nästa faktura. Ok, inga problem. Får ny faktura på 379 kronor, inget krediterat, men tänker att det kommer väl på nästa, men nej, nästa är på 699 kronor igen.

Kontaktar då Telia igen och får till svar att jag är bunden till 699 kronor, trots att jag har flyttat en tjänst där jag var bunden till 379 kronor i månaden i cirka 10 månader till, och man kan inte göra något för nu har det gått för lång tid (att det har gått lång tid var ju för att jag fick till svar förra gången jag kontaktade att det skulle fixas till). Jag blev dessutom (så klart vill jag påstå) lovad att jag skulle behålla det gamla priset efter flytten.

Så låter det rimligt att man flyttar en tjänst man är bunden till, som kostar 379 kronor i månaden, och efter flytten får betala 699 kronor i månaden, med ny bindningstid på 12 månader? Personen jag pratade med på Telia menar på att det går absolut inte att göra något åt det, men nog kan det inte vara ok av Telia att göra såhär?

Några förslag på vad man kan göra? Har Telia nån representant här som kan förklara? Hade jag dessutom tecknat tjänsten på nytt nu, så är priset fortfarande 379 kronor i månaden i 12 månader.

Tacksam för tips!