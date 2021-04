Peering mot citycontrolpanel.com (stockholm)

C:\Users\lsiden>tracert citycontrolpanel.com

Tracing route to citycontrolpanel.com [141.255.187.185]

over a maximum of 30 hops:

1 3 ms 1 ms 1 ms dsldevice.lan [192.168.1.1]

2 3 ms 5 ms 3 ms 84-216-50-1.customers.ownit.se [84.216.50.1]

3 3 ms 3 ms 3 ms 10ge-4-4-dr1.a2.sth.ownit.se [89.253.100.245]

4 3 ms 3 ms 3 ms ti3002b400-ae31-0.ti.telenor.net [148.122.8.209]

5 3 ms 3 ms 3 ms s-b6-link.ip.twelve99.net [213.248.84.5]

6 4 ms 4 ms 4 ms s-bb3-link.ip.twelve99.net [62.115.136.106]

7 4 ms 4 ms 4 ms s-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.118.107]

8 3 ms 5 ms 3 ms citynetwork-ic307874-s-b3.ip.twelve99-cust.net [62.115.48.126]

9 23 ms 12 ms 12 ms te-5-16.sto2-01.core.citynetwork.se [91.123.207.94]

10 12 ms 13 ms 13 ms te-5-10.kna3-02.core.citynetwork.se [91.123.206.225]

11 12 ms 12 ms 12 ms te-5-16.kna3-01.core.citynetwork.se [91.123.206.22]

12 13 ms 12 ms 14 ms 91.123.206.41

13 12 ms 14 ms 13 ms 141.255.187.185

OwnIt 1000/1000 fiber

första kolumnen 1-13 är bara radräknare

// Lazze