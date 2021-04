C# skoluppgift funderingar mot klasser

using System; namespace Bussen { class ThePassangers { public string Name; public int Age; public string Sysselsättning; public ThePassangers[] Passanger; public ThePassangers(string _name, int _age, string _Jobb)//konstruktor { Name = _name; Age = _age; Sysselsättning = _Jobb; Passanger = new ThePassangers[35]; } public void add_passangers() { Passanger[0] = new ThePassangers("Erik", 14, "Student"); Passanger[1] = new ThePassangers("Felicia", 22, "Student"); Passanger[2] = new ThePassangers("Agda", 71, "Pensionär"); Passanger[3] = new ThePassangers("Mike", 43, "Kock"); Passanger[4] = new ThePassangers("Bengt", 52, "Lärare"); Passanger[5] = new ThePassangers("Moa", 16, "Student"); Passanger[6] = new ThePassangers("Niclas", 33, "Programmerare"); Passanger[7] = new ThePassangers("Sofia", 36, "Receptionist"); Passanger[8] = new ThePassangers("Cathrine", 28, "Växeltelefonist"); Passanger[9] = new ThePassangers("Andre", 32, "Fritids Pedagog"); Passanger[10] = new ThePassangers("Mark", 27, "Väktare"); Passanger[11] = new ThePassangers("Lu", 18, "Student"); Passanger[12] = new ThePassangers("Frank", 12, "Student"); Passanger[13] = new ThePassangers("Jacob", 25, "Personalchef"); Passanger[14] = new ThePassangers("Milton", 13, "Student"); Passanger[15] = new ThePassangers("Helena", 36, "Komunikatör"); Passanger[16] = new ThePassangers("Rickard", 26, "Programmerare"); Passanger[17] = new ThePassangers("Fredrik", 29, "Behovsanställd"); Passanger[18] = new ThePassangers("Inger", 55, "Löneadministration"); Passanger[19] = new ThePassangers("Edvin", 73, "Pensionär"); Passanger[20] = new ThePassangers("Urban", 45, "Distriktansvarig"); Passanger[21] = new ThePassangers("Oscar", 39, "Lärare"); Passanger[22] = new ThePassangers("Mikael", 52, "Naturvårdsspecialist"); Passanger[23] = new ThePassangers("Cecilia", 31, "Gruppchef"); Passanger[24] = new ThePassangers("Mikaela", 32, "Student"); Passanger[25] = new ThePassangers("Malin", 43, "Jaktansvarig"); Passanger[26] = new ThePassangers("Malin", 36, "Portvakt"); Passanger[27] = new ThePassangers("Olle", 26, "Jornalist"); Passanger[28] = new ThePassangers("Stefan", 39, "Ekonom"); Passanger[29] = new ThePassangers("Per", 18, "Student"); Passanger[30] = new ThePassangers("Stina", 17, "Student"); Passanger[31] = new ThePassangers("Johan", 22, "Student"); Passanger[32] = new ThePassangers("Elin", 14, "Student"); Passanger[33] = new ThePassangers("Alexandra", 19, "Student"); Passanger[34] = new ThePassangers("Fredric", 16, "Student"); } public void show_passanger() { foreach (var pas in Passanger) { Console.WriteLine(pas); } } } class Buss { public int[] passagerare = new int [25]; public int antal_passagerare = 25; public void Run() { Console.WriteLine("Welcome to the awesome Buss-simulator"); int alt = 0; do { Console.WriteLine("Dina alternativ"); Console.WriteLine("1 Hämta nästa passagerare"); Console.WriteLine("2 se hur passagerare sitter"); Console.WriteLine("3 beräkna totala åldern"); Console.WriteLine("4 beräkna medelvärdet på åldern"); /*Console.WriteLine("5 Sortera passagerarna");*/ Console.WriteLine("0 Avsluta simulatorn"); alt = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (alt) { case 1:add_passenger(); break; case 2:print_buss(); break; case 3:Console.WriteLine("Den totala åldern är " + calc_total_age()); break; case 4:Console.WriteLine("Medelvärdet på den totala åldern i bussen är " + calc_average_age()); break; /*case 5: sort_buss(); break;*/ case 0: Console.WriteLine("Programmet avslutas"); break; default: Console.WriteLine("Felaktig inmatning"); break; } } while (alt != 0 ); } public void add_passenger() { var randomindex = Random.Next(0, ThePassangers.Length); for (int x = 0; x < passagerare.Length; x++) { int Age = randomindex; passagerare[x] = Age; } /*Random slump = new Random(); for (int x = 0; x < passagerare.Length; x++) { int Age = slump.Next(10, 75); passagerare[x] = Age; } Console.WriteLine("Passagerare har bordat."); foreach (int Age in passagerare) Console.WriteLine(Age);*/ //Lägg till passagerare. Här skriver man då in ålder men eventuell annan information. //Om bussen är full kan inte någon passagerare stiga på } public void print_buss() { foreach (var passagerarplats in passagerare) { Console.WriteLine("Passagerarnas ålder är: " + passagerarplats); } //Skriv ut alla värden ur vektorn. Alltså - skriv ut alla passagerare } public int calc_total_age() { int age = 0; foreach (int Alt in passagerare) { age = age + Alt; } return age; } public int calc_average_age() { int ageM = 0; foreach (int Alt in passagerare) { ageM = ageM + Alt; } ageM = ageM / passagerare.Length; return ageM; //Beräkna den genomsnittliga åldern. Kanske kan man tänka sig att denna metod ska returnera något annat värde än heltal? } /*public void sort_buss() { //Sortera bussen efter ålder. Tänk på att du inte kan ha tomma positioner "mitt i" vektorn. //Beskrivs i läroboken på sidan 147 och framåt (kodexempel på sidan 159) //Man ska kunna sortera vektorn med bubble sort }*/ } class Bussen { public static void Main(string[] args) { //Skapar ett objekt av klassen Buss som heter minbuss //Denna del av koden kan upplevas väldigt förvirrande. Men i sådana fall är det bara att "skriva av". var minbuss = new Buss(); ThePassangers Driver = new ThePassangers("Rick", 26, "Chafför"); Driver.add_passangers(); minbuss.Run(); Console.Write("Press any key to continue . . . "); Console.ReadKey(true); } } }