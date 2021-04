Problem att starta dator, fungerar oftast fint när den väl är igång.

Goddag!

Jag sitter med en dator från mars 2018, hopbyggd av och beställd från Inet.

Problemet: När jag försöker att starta datorn så lyser lampor från datorn, skärmen blinkar igång och så även tangentbordet. Musen tänds dock inte och ingenting händer, ingen post, ingenting. Ibland fungerar det att starta om jag håller inne shift-f8 men jag vet inte längre om det är ren tur eller om det har någon effekt. Ibland lyckas jag få igång datorn efter 10 minuters försök, ibland tar det ett par timmar. Eftersom jag arbetar hemifrån sedan ett år ungefär så låter jag datorn stå på i största möjliga mån och omstart sker med ungefär en månads mellanrum. Som sagt, så länge den är igång fungerar den finfint nästan jämt.

Nu senaste gången jag startade om datorn var under förra helgen. Eller rättare sagt jag valde att sätta datorn i strömsparläge men efter det ville den inte starta; den betedde sig precis som efter en omstart. Jag höll på länge och väl, drog ur strömsladden och väntade. Efter ca en timme med omstarter, stresspärlor i pannan, svordomar och googlande på Moderkortet startade den. Jag hade läst om att Processorn kunde ta tid på sig att kallstarta med sagda moderkort och jag tänkte att en uppdatering av BIOS kunde vara på sin plats. Inne i BIOS såg jag ett alternativ att uppdatera BIOS över internet och det tänkte jag var en bra idé. Det borde jag inte tänkt för nu behövde datorn starta om igen och ja, naturligtvis gick den inte igång. När den (efter ca ytterligare en timme) väl startade var det med ett fel jag inte tidigare fått men som jag förstod var för att den försökte att boota något via internet.

Datorn hoppade igång men inget var uppdaterat. Jag bestämde mig för att köra ett minnestest eftersom jag kom på att min man (som hade datorn innan mig) första gången stötte på detta problem var efter att vi uppdaterat minnet till 32GB i datorn. (Samma stickor båda två) Programmet meddelande att det behövde köras efter en omstart och jag tänkte att nej aldrig i livet, jag vill spela ett tag... Så jag valde att köra det vid senare omstart. Jag gick till köket för att ta en smörgås, tugga på något känns bra vid stress.

När jag kommer ner körs minnesprogrammet men något blir fel. Datorn startar sen inte och jag tar ur ena minnet.

Efter det har jag fått igång datorn och nu vågar jag inte stänga av den igen. Jag har beställt en ny från Inet vilket tog emot eftersom datorn fungerar så bra när den väl är igång.

Min tanke nu är att försöka att få ordning på datorn en gång för alla eftersom den skulle bli bra till en av sönerna som sitter på en äldre maskin som inte riktigt klarar de spel han vill spela. Min tanke har hela tiden varit att det är nätagget som strular eftersom det är starten som varit problemet. Men så nu när det verkar fungera bättre med bara en av minnesstickorna så går det ju finfint att köra med bara en sådan. Grejen är den att det inte helt verkar lösa problemen eftersom uppstarten fortfarande är strulig.

Jag har rengjort datorn och det finns inget som tyder på att den överhettas. Jag har inte tagit någon temp under belastning men det är inte då den strular, därav inga tester.

Det vi förändrat i datorn sedan köp är att köpa till 16GB minne till (Jag valde exakt samma sticka från Inet som den som jag köpte datorn med) samt en M.2-disk från Corsair.

Minnena sitter i A2 och B2, eller satt rättare sagt nu sitter det enda minnet i A2.

Jag har inte överklockat datorn vad jag vet, i BIOS har jag "Asus Optimal" valt som profil för att få ut maximal prestanda.

Jag har provat att starta med bara en skärm (använder dubbla, en via HDMI och en via DP) både kopplad till grafikkortet och "moderkortets" dvs den integrerade grafiken men det gör ingen skillnad vid start. Jag har även provat att koppla ur högtalare, kortläsare, Xbox-kontroll vis start för att se så inte de påverkade men inte heller det gjorde någon skillnad.

Jag tror att garantin gick ut för en månad sedan ungefär så det är inget alternativ.

Tyvärr har jag inget extra nätaggregat liggande att prova med, inget jag vågar använda i alla fall eftersom de är för klena.

Det jag tänkt prova när nya datorn kommit och jag fått över jobbfiler och liknande till den är att återställa BIOS för att se om det kan ha någon inverkan eller göra någon skillnad. Jag har även funderat på att prova ett annat nätagg, kanske har jag ett liggande i garaget jag kan prova men det är riktigt gammalt så jag tänker att risken är att det inte fungerar eller gör mer skada än nytta.

För 10 år sedan arbetade jag med att bland annat reparera och bygga datorer så lite vana har jag. Dock går utvecklingen så snabbt så jag har urdålig koll på dagens moderniteter tyvärr. Har jag missat något hel uppenbart och vad är min bästa chans för att lyckas rädda denna dator till en av sönerna. Som sagt känns det synd att bara slänga den på tippen för prestandan (när den väl är igång är det verkligen inget fel på för den som nöjer sig med upplösningar under 4K)

Operativsystem: Microsoft Windows 10

Processor: AMD Ryzen 7 1800X 4.0 GHz 20MB

Processorkylare: be quiet! Pure Rock

Moderkort: ASUS PRIME B350-PLUS

Minne: Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 2400Mhz CL14

Grafikkort: ASUS GeForce GTX 1080 Ti 11GB Turbo

Hårddisk: Samsung 860 EVO 250GB

Hårddisk 2: Seagate BarraCuda 3TB 7200rpm 64MB

Hårddisk 3: M.2 Corsair MP510 (Osäker på storlek men jag tror det är 1TB)

Nätaggregat: be quiet! Straight Power 10 800W CM

Temperaturer: Ej testat under full belastning men 26 grader i lådan enligt BIOS