Programmering 1 flödesschema c#

using System; namespace testest { class Program { //METOD: FahrenheitToCelsius, konverterar Fahrenheit till celsius public static double FahrToCels(int fahr) { double temp = (double)fahr; // Typomvandlig till flyttal, casting i högerled, meddelar kompilatorn om att jag tänker göra konverteringen oavsett temp = ((fahr - 32.0) * 5.0) / 9.0; //Konvertering fahr till celsius return temp; // returnerar värdet } //METOD: Main, start på programmet public static void Main(string[] args) { //Har valt att deklarera alla mina variabler högst upp double enDecimal = 1; int fahr = 0; double temp = 0; Console.WriteLine("Hej och välkommen till Bastun!"); do // Denna loop körs så länge användarens svar konverterat till celsius är mindre än 73 eller högre än 77 { Console.Write("

Vänligen ange en temperatur i Fahrenheit för bastun: "); try { fahr = int.Parse(Console.ReadLine()); // läser in string och konverterar till int } catch { Console.WriteLine("Fel! Försök igen, du kan bara skriva in nummer."); continue; // kör om loopen } temp = FahrToCels(fahr); //konverterar användarens svar från fahr till celsius enDecimal = Math.Round(temp, 1); // avrundar användarens svar till en decimal Console.WriteLine($"{fahr} grader fahrenheit blir {enDecimal} grader celsius."); if (temp < 73.0) // Detta villkor körs om celsius är lägre än 73 Console.WriteLine("Det är för kallt, du får skruva upp lite. "); else if (temp > 77.0) // Annars om celsius är högre än 77 körs denna Console.WriteLine("Det är för varmt, du får skruva ner lite. "); else if (temp == 75) //Annars körs detta villkor (om celsius är prick 75) Console.WriteLine("Du har valt den ultimata temperaturen för bastandet."); else // Om inget villkor ovan stämmer körs denna Console.WriteLine("Du har valt en bra temperatur"); } while (temp < 73.0 || temp > 77.0); Console.WriteLine("

Njut av bastubesöket och välkommen åter!"); Console.ReadKey(); } } }