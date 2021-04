Hjälp med Scanner Java script

import java.util.Scanner; public class HasNext { public static int fraction(int nominator, int denominator) { if (nominator == 0) { return 0; } else if (denominator == 0) { return 0; } else if (nominator > denominator) { int top = nominator / denominator; return top; } else if (nominator < denominator) { int bot = denominator / nominator; return bot; } return nominator; } // Metod 6. public static int sgd(int a, int b) { if (a == 0) { } else if (b == 0) { } else { int c = fraction(a, b); if (a > b) { int d = a - b * c; return d; } else if (a < b) { int d = b - a * c; return d; } } return 0; } // Metod 7. static void printFraction(int[] parts) { if (parts[0] == 0) { System.out.print("Error"); } else if (parts[0] > 0) { System.out.print(parts[0] + " "); } else System.out.print(""); if (parts[1] > 0) { System.out.print(parts[1] + "/" + parts[2]); } else System.out.print(""); } public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub @SuppressWarnings("resource") Scanner in = new Scanner(System.in); while(true) { if (in.hasNextInt()) { int nominator = in.nextInt(); int denominator = in.nextInt(); int printFraction0 = fraction(nominator, denominator); int printSgd = sgd(nominator, denominator); System.out.print("

" + nominator + "/" + denominator + " = "); printFraction(new int[] { printFraction0, printSgd, denominator }); } if (in.hasNext()) { String inputString = in.next(); if(inputString.equals("q")) { System.out.print("End"); break; }else { } } } } }