Problem med att installera COD Cold War Campaign på PS5

Hej jag har lagt i princip hela dagen idag på att installera Call of duty Cold War nu när jag äntligen fått mitt ps5 men det går inte att installera campaignen är jag inne i spelet och trycker på fyrkant install på campaignen står den på 0% Installing och det händer inget mer hur länge jag än väntar. Går jag ur spelet och går in på Hantera Spelinnehåll går ner till Tillägg och trycker på installera på Campaign 2 och 3 får jag direkt upp Det uppstod ett fel. CE-106485-4. Allt annat har installerat korrekt och jag har tagit bort allt och installerat om allt men exakt samma händer igen. Är det något fel på skivan eller vad är det som jag gör fel? Börjar tröttna på det här nu snälla hjälp mig har ju sett fram emot att spela detta så länge men nu är det nästan så jag bara vill plocka ner skiten i kartongen igen och glömma av den..... Så finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig skulle jag uppskatta det oerhört mycket.