Synology nas hur fixar jag openvpn ?

Tjo,

Jag har införskaffat en Synology nas och vill köra openvpn på denna, men jag lyckas inte. Jag har installerat vpn server på Synology nas, och nu när jag skall connecta till den via min mobil får jag inte inte till det. Hur gör jag för att kunna komma åt min nas ?

Öppnat porten i min router under portvidarebefodran. Går det att starta en openvpn uppkoppling i mobilen via androids vpn ?

/Force