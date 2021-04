Förlorar oregelbundet bild / skärmarna slocknar efter byta av grafikkort

Tjenare,

Efter att jag uppgarderade till ett RTX 3080 så har jag stött på ett problem där mina skärmar slocknar / förlorar bild i några sekunder innan de vaknar igen. Det är precis som att skärmarna går i strömsparsläge och sedan väcks igen.

Problemet sker helt oregelbundet, men datorn har aldrig varit under någon heavy load när detta sker. Problemet har alltid uppstått när jag kollar på YouTube, Twitch eller liknande. Detta kan dock vara en ren tillfällighet då jag konsumerar all media via datorn.

Händelseförloppet är som följande:

- Skärmarna fryser

- Skrämarna blir svarta / går in i strömsparsläge

- Därefter försvinner ljudet från video och kollade på

- Några sekunder passerar och skärmarna vaknar och bilden kommer tillbaka

- Någon sekund därefter kommer ljudet från videon tillbaka.

Under hela händelseförloppet så har till exempel YouTube videon fortsatt att spela, så själva datorn verkar inte frysa, utan bara bilden.

Som regel stannar alla fönster på respektive skräm, men vid vissa tillfällen hamnar alla fönster på samma skärm.

Vid vissa tillfällen så vaknar endast 3 av mina 4 skärmar, den sista skärmen förblir svart. Windows känner fortfarande av skärmen och den dyker upp i bildskärmsinställningar, samt så kan jag flytta musen till skärmen, men skärmen förblir svart. I dessa tillfällen så är det alltid samma skärm som förblir svart, och enda sättet att få bild på skärmen igen är genom att sätta datorn i viloläge och sedan väcka datorn igen.

2 av skärmarna är kopplade med HDMI de andra 2 är kopplade med Displayport, Skärmen som kan förbli svart är kopplad med displayport.

Kort specs lista:

Ryzen 9 3950x

RTX 3080

32GB Ram

850W Nätaggregat

4x 1080p skärmar

Har inte överklockat systemet.

Innan jag uppgaderade till ett RTX 3080 så hade jag ett GTX 1070 med samma setup, och då stötte jag aldrig på detta problemet.

Min misstanke var att ett 850W nätaggregat kanske inte är tillräckligt när jag bytte grafikkort, men då problemet uppstår såpass oregelbundet samt att systemet inte är under någon heavy load när detta sker gör mig lite osäker på den teorin. Därför lägger jag ut denna tråden i hoppet om att någon har en idé.

Tack på förhand!