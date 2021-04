Nvidia Resizable BAR bios updates till Asus Z390 mobo finns nu.

"Nvidia Resizable BAR" fungerar nu på Asus z390 moderkort.

Asus PRIME Z390-A Bios Version 1901

Asus ROG MAXIMUS XI GENE Bios Version 1901

Asus ROG STRIX Z390-E GAMING Bios Version 1901

Asus ROG STRIX Z390-F GAMING Bios Version 1901

Asus ROG MAXIMUS XI FORMULA Bios Version 1901

Asus ROG MAXIMUS XI EXTREME Bios Version 1901

Asus ROG MAXIMUS XI CODE Bios Version 1901

Asus ROG MAXIMUS XI APEX Bios Version 1901

Asus ROG MAXIMUS XI HERO Bios Version 1901

Asus ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) Bios Version 1901

"Add Resizable BAR support for Nvidia RTX 30 series cards to potentially deliver more performance to gamers in select titles."

