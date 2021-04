Kör Netflix via TV-appen istället för Shield:en, du vinner både bildkvalitet och att du slipper meckla med inställningarna. Jag har en CX65 som stödjer allt sådant här lull, men kör fortfarande Netflix-appen på TV:n istället för Shield:en just för att kvaliteten blir markant bättre än om jag kör via HDMI.