Bäst TV för 10.000kr?

Hjälper till o letar efter en tv åt min kompis. Hon är ute efter grym bild och att den ska ha det bästa man kan få i hennes prisklass. Denna har hon kollat in, någon input? Eller ännu bättre tips? https://www.mediamarkt.se/sv/product/_philips-70-smart-uhd-4k...

Philips "the one" är inte bäst på något sätt och definitivt inte "grym" i fråga om bild. Det är en klasstypiskt medelmåttig apparat vars styrka ligger just medelmåttig bildkvalitet, tillräcklig funktionstäckning och kanske poängen: den ger dessa egenskaper till en förhållandevis låg prisnivå. Du kan få en större TV för mindre pengar eftersom "the one" är byggd för att svara mot efterfrågan på pris – inte mot efterfrågan på bildkvalitet.

Ifall man är ute efter bästa bildkvalitet måste man börja i rätt ände och titta på produkter som erbjuder just den bästa bildkvaliteten. Då får man ett hum om hur långt man kommer – eller inte alls kommer på sin budget. Då man fundera över hur ifall man ska öka sin budget? Eller sänka sina krav? Kanske både och. 10.000 kronor är ofta ett par tusenlappar kort för att nå bästa möjliga bildkvalitet i 55-tum.

Har denna guide kring just detta: https://www.sweclockers.com/artikel/30583-tv-guiden-2020-2021...