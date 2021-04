Helgsnack: Vilket är ditt sämsta komponentköp?

Det jag svurit mest över är helt klart vitvaror.

Jaja - jag vet att frågan inte gäller alla produkttyper och vitvaror är out of scope.

Men det är det där förbannade användargränssnittet som har varit problemet. Kretsar och dess input och skärmar för att styra dessa. Därför räknar jag in det här ändå.

Jag tror att den del känner igen det här från mikrovågsugnar. Man kan inte längre välja effekt och tid på dem utan det har bäddats in med "smarta funktioner". Och samma gift har numer spridit sig till ugnarna (och i viss mån spisen).

En gång i tiden kunde man knalla hem till någon annans hus och använda köksutrustningen rakt upp och ner. Två vred på ugnen - en för program och en för temperatur. Typ samma på mikrovågsugnen. Och plattan hade ett vred.

Nu för tiden får man fråga husägaren hur spisen och ugnen fungerar - för någon ingenjör som aldrig själv varit i ett kök fått för sig att trixa till fräcka gränssnitt och svåranvända touchpaneler.

Exempelvis behöver man välja både on och start (plus program och temperatur givetvis) för att min ugn ska starta. On på en ugn... why? Det har aldrig behövts tidigare. Ja inte start heller för den delen. Ugnen börjar lysa som om den var igång när man satt temperatur. Så man tror ju ugnsjäveln är igång - och den visar ju temperaturen man önskar ha. Men man har ju inte tryckt start och då håller den sig kall. Flera försenade middagar tack vare de geniala idéerna...

Så ja - jag kommer fortsätta svära över att jag inte lade mer tid över att kolla om användargränssnitten är bra för vitvarorna.

But who knew you would even need to do this shit?