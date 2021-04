Alternativ hårdvara att köra Steam Link på?

Hej!

Jag har försökt sparka igång Steam Link i sovrummet med hjälp av appen från Samsung store. Det är dock en massa issues med kontrollern och de funkar sporadiskt som bäst.

I vardagsrumme thar jag en gammal Steam Link HW och där funkar de svinbra - Visst, bara i 1080p, men men.

Nåväl, nu vill jag försöka få igång grejerna i sovrummet också och då behöver jag någon form av hårdvara som kan synca med någon av mina controllers, jag har XBox One v1, XBox One v2, XBox one v3 och en Xbox Series X.

Vad är bäst? Apple TV, nVidia Shield, Pi?