Hejsan!

Letar just nu efter en laptop jag kan spela på samt producera musik on the go, då jag reser mycket med jobbet. Kan dessvärre inte mycket alls om datorer så därför jag vänder mig till sweclockers.

Lirar mestadels CSGO och League of legends

Vill inte lägga mer än 10k men behövs det så får man gräva lite i plånkan.

Tack på förhand!