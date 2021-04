Kopiera bildrutenummer till urklipp

Hej!

Håller på med ett projekt där jag tittar på video och skulle behöva ett enkelt sätt att spara ned bildrutenummer för vissa ögonblick. Ett tangentbordskommando för att kopiera till urklipp skulle vara enklast. Behöver inte spara bilderna i sig, utan bara deras nummer. (Dvs bildrutan en minut in i filmen har nummer 60*25=1500 om filmen har 25 bilder per sekund, t ex.)

Jag använder VLC till vardags, men verkar svårt att få det att funka där. Har någon tips på en annan mediaspelare där det är lättare att lösa så går det också bra.

Tack och hej!