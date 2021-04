xCF Bandbredd i EQ inställningar?

Skrivet av Gamlebeng: Tjena! Har ett par Astro A50 gen 4 som jag sitter och spelar med. På deras mjukvara kan man ställa in egna EQ inställningar. Under den avancerade fliken så kan man även justera något som heter "Bandbredd xCF" på en slider mellan 0.1 - 3.0 (https://gyazo.com/af4e89eb99344f66dea138cb7237b782). Personligen märkar jag inte så stor skillnad när jag justerar detta, drar man ner alla till 0,1 blir ljudet burkigt dock. Men är fortfarande intresserad av vad det är för något. Har någon här nån aning om vad det betyder/gör annorluna emot standardinställningen på 2.0? Tack på förhand Gå till inlägget

Saxat från https://www.reddit.com/r/AstroGaming/comments/g5bk4o/understa...

"Then you have the Crossover Frequency shown as xCF on the bottom row in the Advanced Settings. This makes the 3 centre frequencies that you alter in the middle have a shallow or steep curve. For example, using 0.1 will make that frequency "nip" up or down in a sharp spike at that frequency and the dB will roll off sharply dropping into the next column, or if you make it 3.0 this will create a much longer slope down to the next frequency, essential raising all of the frequency range between one column to the next to be affected by the raising or lowering of the dB."