Synology DS220+ + Comhem = Funkar inte

Jag har en setup här hemma där jag har all media på en Synology DS220+. Använder kodi/jellyfish på TV/platta/mobil för att konsumera media. Så långt funkar allt skitbra!

Men har ett problem. NASen vill aldrig gå in i hibernate mode. Dvs att den stänger av hårddiskarna och minskar på fläkthastigheten. Just nu så är allt igång fullt ös dygnet runt. Inte så bra för hårddiskarna kanske men det konstanta ljudet är också störande. Tanken är att NASen ska gå in i hibernate mode och sova tills jag via kodi/jellyfish vill titta på något och att den då spinner upp hårddiskarna.

Har varit i kontakt med Synologys support och vi har gått igenom allt. Problemet ligger tydligen i routern från Comhem, förmodligen så pingar den till NASen hela tiden och håller den vaken.

Jag testade att sätta routern i bryggat läge men då försvann all internetåtkomst och jag hade svårt att ens nå routern från laptopen som var inkopplad med ethernetkabel.

Är det kanske någon inställning i routern som är fel? Jag har satt fast IP-adress på NASen i routern, så att den alltid har samma.

Hjälp