Är där fortfarande oklarheter kring kinesiska mobiltillverkare, eller är det fritt fram att köpa mobiler därifrån?

För ett antal månader sedan skrevs det väldigt mycket om Huawei och kinesiska smartphonetillverkare generellt att de skulle förlora androidsupport osv, samt var där i överlag en anti-kinesiska-smartphonetillverkare ton i media och kanske lite på en statlig nivå med (nu skriver jag ur minnet, så kan minnas detaljer lite fel såklart).

Hursomhelst, så valde jag under den perioden att inte köpa någon mobil från Huawei eller Xiaomi då jag inte ville riskera drabbas av en massa omständigheter (förlorad androidsupport, etc).

Hur ser detta ut nu idag, en bit in i 2021? Har börjat kika lite på mobiler igen - då jag inte köpte något nytt när nyheterna kom - och funderar om jag också ska kolla på mobiler från t ex Huawei och Xiaomi, eller om där fortfarande är en massa oklarheter.